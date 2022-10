Coimbatore

கோவை : கோவை கார் வெடிப்பு கூட்டு சதியில் வேறு யார் யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள்? எங்கெங்கெல்லாம் அவர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறது என்பது பற்றி தொடர்ந்து புலன் விசாரணை செய்து வருவதாக கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை உக்கடம் அருகே கார் சிலிண்டர் வெடிப்பால். அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. கார் சிலிண்டா் வெடிப்பு சம்பவம் குறித்த விசாரணையை தேசிய புலனாய்வு அமைப்புக்கு மாற்ற முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பரிந்துரைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், ஜமாத் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் பற்றி ஆலோசனை நடைபெற்றது.

ஜமாத் கூட்டமைப்புகளுடனான சந்திப்பில், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் குறித்து காவலர்களுக்கு தகவல் தெரிவிப்பது குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கேரளா மலப்புரம் அருகே வெடித்து சிதறியது வெடிகுண்டா? வீசியது கோவை பயங்கரவாதிகளின் கூட்டாளிகளா?

English summary

Coimbatore Police Commissioner Balakrishnan said that, Vehicle exploded in another place because there was a police barricade 200 meters away from the area where the car exploded. We are continuing to investigate who else is involved in this joint conspiracy.