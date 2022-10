5 பேருக்கு நீதிமன்ற காவல்.. கார் சிலிண்டர் வெடிப்பின் பின்னணி என்ன? பரபரக்கும் கோவை

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: உக்கடம் அருகே தீபாவளிக்கு முதல்நாள் கார் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் அவருடன் தொடர்புடையவர்கள் என்று கைது செய்யப்பட்ட 5 பேருக்கும் நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

கோவை உக்கடம் கோட்டைமேடு பகுதியில் நேற்று அதிகாலை 4.10 மணியளவில் கார் ஒன்றில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்தது. இந்த விபத்தில் காரில் இருந்த நபர் உயிரிழந்தார்.

கார் வெடித்த பகுதியில் இருந்து அரை கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு போலீசார் தடுப்பு வேலிகள் அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். தகவலறிந்த டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.

The 5 people who were arrested and related to a car cylinder explosion accident on the first day of Diwali near Ukkadam have been remanded in judicial custody till November 8.