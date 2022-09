வெள்ளலூர் பேருந்து நிலைய திட்டத்தில் முறைகேடு? எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு தொடர்பு என புகார்.. ‘பரபர’ கோவை!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : வெள்ளலூர் பேருந்து நிலைய கட்டுமான டெண்டரில் பல கோடி முறைகேடு செய்துள்ளதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் வெள்ளலூரில் ரூ.168 கோடி மதிப்பில் தொடங்கப்பட்ட வெள்ளலூர் பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்தில் சர்ச்சைகள் சுற்றி வளைக்கின்றன.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு, பேருந்து நிலையம் கட்டும் திட்டம் இடமாற்றம் செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் அதிமுக கண்டனம் தெரிவித்தது.

இந்நிலையில், வெள்ளலூர் பேருந்து நிலைய திட்டத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி முறைகேடு செய்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் திமுகவைச் சேர்ந்த ரகுநாத் என்பவர் புகார் அளித்துள்ளார்.

English summary

DMK executive Raghunath has filed a complaint against former AIADMK former minister SP Velumani in the anti-bribery department and chief minister's separate unit for allegedly embezzling in Vellalore bus terminus project.