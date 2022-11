நாட்டை உலுக்கிய டெல்லி ஷ்ரத்தா கொலை.. கோவையிலும் மதமாற்ற காதலா? மத வெறி வதந்தி என எச்சரித்த போலீஸ்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: டெல்லியை சேர்ந்த பெண், காதலரால் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்துடன் ஒப்பிட்டு கோவையில் குறிப்பிட்ட மதத்தை சேர்ந்த பெண்ணை வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர் காதல் வலையில் வீழ்த்திவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் தகவலில் உண்மை இல்லை எனவும், இதுபோன்ற தகவலை பகிர்வோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கோவை மாநகர ஆணையர் எச்சரித்து உள்ளார்.

கடந்த அக்டோபர் மாதம் கோவை பாஜக அலுவலகத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதன் தொடர்ச்சியாக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்கள் அரங்கேறின.

இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் 23ஆம் தேதி கோவை நிகழ்ந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக மாநில காவல்துறை அதிகாரிகளும், மாநகர காவல் துறையினரும் ஆறு பேரை கைது செய்தனர். இது தொடர்பான வழக்கு தற்போது NIA விடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Commissioner of Coimbatore has warned that the information being shared on social media that a woman belonging to a particular religion has fallen into the trap of love by a man belonging to a different religion in Coimbatore is not true and that legal action will be taken against those who share such information.