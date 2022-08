காதல் வளத்தேன்.. நட்டாற்றில் சிக்கிக் கொண்ட காதல் ஜோடி! 3 மணி நேரம் போராடி மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் நெல்லித்துறை அருகே காதலை வளர்க்க நடு ஆற்றில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது பவானியாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிக்கொண்ட காதல் ஜோடியை 3 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயணைப்புத்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர்.

நட்டாற்றில் சிக்கிக் கொண்ட காதல் ஜோடி! 3 மணி நேரம் போராடி மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள்!

நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழை காரணமாக பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. நேற்றும் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்த நிலையில், காலை 102 அடியை எட்டியது.

நேற்று 2 மணி நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் 102 அடியாகவும் நீர் இருப்பு 30.31 டிஎம்சி ஆகவும் இருந்தது. நீர்வரத்து வினாடிக்கு 12,338 கன அடியாக உள்ள நிலையில், உபரி நீர் 12,338 கன அடி நீரும், அணையில் உள்ள பதினெட்டு மதகுகள் வழியாக பவானி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுகிறது.

ஊட்டி போறீங்களா? இதை தெரிஞ்சுகாமா போகாதீங்க.. உதகை - குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் சாலை முக்கிய அப்டேட்

English summary

The fire department safely rescued a romantic couple who got caught in the Bhavaniyartu flood while they were talking in the Nadu river near Mettupalayam, Coimbatore, after a 3-hour struggle.