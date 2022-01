"இந்த ஆட்டம் போதுமா? கொழந்த" - குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பு குறித்து திமுகவினரின் அதிரடி போஸ்டர்

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : டெல்லியில் ராஜபாதையில் குடியரசு தின நிகழ்வில் பங்கேற்க அனுமதி மறுக்கப்பட்ட தமிழக அலங்கார ஊர்திகள் சென்னையில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்ற நிலையில், இந்த ஆட்டம் போதுமா கொழந்த என திமுகவினர் கோவையில் ஒட்டியுள்ள போஸ்டர் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

குடியரசு தின அலங்கார அணிவகுப்பில் மாநிலங்கள் சார்பாகவும், மத்திய அரசின் துறைகள் சார்பாகவும் நடைபெறும் அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்பானது, இந்த ஆண்டு 'இந்தியா 75' என்ற தலைப்பின் கீழ் நடைபெற உள்ளது.

இந்நிகழ்வில் இடம்பெற வேண்டி விடுதலைப்போரில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பைப் பறை சாற்றுகின்ற வகையில் அலங்கார ஊர்திக்கான வடிவமைப்பு மாதிரிகள் மத்திய அரசின் தேர்வுக் குழுவின் முன்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

English summary

As Tamil Nadu decorative vehicles, which were denied permission to attend the Republic Day celebrations at Rajpath in Delhi, took part in the Republic Day celebrations in Chennai, the DMK's poster in Coimbatore is rapidly spreading on social media.