கர்நாடக சட்டசபை தேர்தல்! குமாரசாமிக்காக கோவையில் தயாராகும் பிரச்சார வேன்! குவியும் ஆர்டர்கள்!

கோவை: கர்நாடக சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவர் குமாரசாமிக்காக கோவையில் பிரத்யேக பிரச்சார வேன் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பிரச்சாரத்தின் போது எந்த அயர்வும், இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் அனைத்து சவுகர்யங்களுடன் கூடிய பிரச்சார வாகனம் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கோவையை பொறுத்தவரை கோயாஸ், ஜீப் கிளினிக் என பல நிறுவனங்கள் வாகன உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி தருகின்றன.

