ஸ்கெட்ச் ஓபிஎஸ்க்கு இல்லை..’அவருக்கு’ தான்! கொங்கில் ‘கழகத்துக்காக’ களமிறங்கிய ‘பவர்’ அமைச்சர்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக அதிருப்தியில் இருக்கும் சில சீனியர்கள் தற்போது திமுக தரப்புக்கு தாவி இருக்கும் நிலையில் கோவை ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருக்கும் எடப்பாடி ஆதரவு நிர்வாகிகளை திமுகவுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் வேலையை முக்கிய அமைச்சர் ஒருவர் மேற்கொண்டு இருப்பதாக கூறுகின்றனர் கொங்கு மண்டல அதிமுகவினர்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் அடுத்தடுத்து பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில் ஓபிஎஸ்- இபிஎஸ் தரப்பில் இருக்கும் நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து அணிகளுக்கு தாவி வருகின்றனர்.

கடந்த காலங்களில் எடப்பாடி தரப்பிலிருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பிலிருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கும் நிர்வாகிகள் சென்று வருவது சகஜமாக இருந்தது. தற்போது அணி தாவாமல் கட்சி தாவி வருகின்றனர்.

English summary

AIADMK members say that a prominent minister is in the process of bringing Edappadi-supporting administrators to the DMK in districts including Coimbatore, Erode, Namakkal Karur, while some seniors who are dissatisfied with the AIADMK single leadership issue are now jumping to the DMK side.