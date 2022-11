நான் வேலுமணிக்கு ரொம்ப நெருக்கம்! 68 பேரிடம் ஆட்டைய போட்ட அபூர்வ ‘ஆத்மா’! இப்போ என்னாச்சு?

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அமைச்சர்களாக இருந்த வேலுமணி, உதயகுமார் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் ஆகியோர் தனக்கு மிகவும் நெருக்கம் எனக் கூறி அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக 68 பேரிடம் ரூ.2.17 கோடி மோசடி செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கோவை கவுண்டம்பாளையம்,லட்சுமி நகரை சேர்ந்தவர் ஆத்மா சிவக்குமார். இவர் வ.உ.சி., பேரவை என்ற அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட்டு வந்தார்.

வ.உ.சி., பிறந்தநாள், நினைவு நாள் வரும்போது கோவை மத்திய சிறையில் இருக்கும் செக்கிற்கு மாலை அணிவிக்க செல்வார்.

English summary

The police have arrested a man who defrauded 68 people of Rs 2.17 crore by claiming that he was close to Velumani, Udayakumar and former minister Ponnaiyan who were ministers during the AIADMK regime.