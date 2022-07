தமிழகத்தில் இதுவரை குரங்கு அம்மை பாதிப்பு இல்லை! ஆனால்... அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சொன்ன தகவல்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : தமிழகத்தில் இதுவரை பாதிப்பு இல்லாததால் குரங்கு அம்மை குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறது எனவும், ஜூலை மாதத்தில் விமான பயணிகளுக்கு செய்யப்பட்ட பரிசோதனையில் யாருக்கும் கொரோனாவோ குரங்கம்மை நோயோ கண்டறியப்படவில்லை என தமிழக மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் குரங்கு அம்மை நோய் தடுப்பின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

.அப்போது பேசிய அவர், குரங்கம்மை பாதிப்பு 63 நாடுகளில் பெரியளவிலான தாக்கம். இந்தியாவில் கேரளா மற்றும் தெலுங்கானாவில் தலா ஒருவருக்கு குரங்கம்மை நோய் அறிகுறி கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் சென்னை, கோவை ,மதுரை, திருச்சி போன்ற விமான நிலையங்களில் குரங்கம்மை பரவலால் பாதிக்கப்பட்ட 63 நாடுகளிலிருந்து வருபவர்களை கண்காணிக்க மக்கள் நல்வாழ்வு துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் இணைந்து கண்காணித்து வருகிறது

English summary

Tamil Nadu Medical Minister M. Subramanian has said that due to the lack of cases in Tamil Nadu so far, there is no awareness about monkey measles and no one was found to be infected with corona virus or monkey measles during the tests conducted on airline passengers in July.