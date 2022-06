அரைவேக்காடு அண்ணாமலை..! நானும் இருக்கேனு காட்டிக் கொள்ள பேசுகிறார்..! விளாசிய செந்தில் பாலாஜி!

Coimbatore

கோவை : பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அரைவேக்காட்டுத்தனமான கருத்துகளை தொடர்ந்து கூறிவருகிறார் எனவும், நாங்களும் இருக்கிறோம் என்ற இருப்பைக் காட்டிக் கொள்வதற்காக வாய்க்கு வந்தபடி பேசி வருகிறார் என தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

கோவையில் 113.21 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகர் நல மைய கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலை விரிவாக்கப்பணிகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு இதற்கான தொடக்கவிழா இன்று நடைபெற்றது.

இந்த பணிகளை தமிழக மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தொடங்கி வைத்தார்.

