இனி கோவை ஸ்டாலினின் கோட்டை.. மாஸ் காட்டும் செந்தில் பாலாஜி.. ஜெயிச்சதுக்கு வார்த்தையில் நன்றி இல்லை!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை அதிமுகவின் கோட்டை என மக்கள் ஒருபோதும் கூறியதில்லை எனவும் இனி கோவை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் கோட்டை என மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில் கோவையில் வரலாறு காணாத வெற்றியை திமுக பெற்றது.

சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு தொகுதியில் கூட வெல்லமுடியாத திமுக ஆறே மாதங்களில் கோவை மாநகராட்சி உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஒட்டுமொத்தமாக கைப்பற்றி அசத்தியது.

English summary

Minister Senthil Balaji has said that people have never said that Coimbatore is the fort of the AIADMK and now Coimbatore is the fort of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin.