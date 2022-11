மழை வந்தாலும் ‘பவர் கட்’ இருக்காது! 11 ஆயிரம் பேர் களத்தில் உள்ளனர்! அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உறுதி!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : மழையின் காரணமாக 11,000 பேர் மின்வாரியத்தின் மூலம் சிறப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் மழைக்காலங்கள் மின் தடை ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் நடைபெறவுள்ள மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமினை முன்னிட்டு முதல்நிலை கலந்தாய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் தமிழக மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முன்னிலையிலும், தொழிலாளர் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் சி.வி கணேசன் ,மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன், மாநகராட்சி ஆணையர் பிரதாப் மற்றும் மாவட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

மழை பெய்தாலே மின் தடை? “இன்று எங்குமே பவர் கட் இல்லை.. காரணம் இவர்தான்” - அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி

English summary

Tamil Nadu electiricity Minister Senthil Balaji has said that due to the rains, 11,000 people have been employed by the power board to carry out special work, so there is no chance of power cuts during the rainy season.