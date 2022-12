ஓகே சொன்னால் தான் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும்! அமைச்சர் சொன்ன ஆறுதல் தகவல்! விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : சிப்காட் போன்ற தொழில் பூங்காக்கள் அமைப்பதற்கு விவசாயிகளின் ஒப்புதல் இன்றி விவசாயிகள் முன்வந்து கொடுக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்படும், அரசு நிலங்களை கையகப்படுத்த மாட்டாது.. முதல்வரின் நிலைப்பாடும் அதுதான் என அமைச்சர் தா.மோ அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார்

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அன்னூர் ஒன்றியங்களில் உள்ள 6 கிராமங்களில் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் சிப்காட் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக 3,731 ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்துவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது.

சிப்காட் அமைவதற்கு 6 கிராம பொதுமக்கள், விவசாயிகள், வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் வாகன பேரணி உண்ணாவிரத போராட்டம், கடையடைப்பு, நடைபயணம் என பல்வேறு போராட்டங்களையும் நடத்தினர்.

Minister Tha mo Anbarasan said that for the establishment of industrial parks like sipcot, the land will be acquired only if the farmers volunteer and the government will not acquire the land.