ஆவணி தேய்பிறை பிரதோஷம்..பொன்னான புதன்கிழமை..லோக்சபா தேர்தலுக்கு தயாராக மு.க ஸ்டாலின் அழைப்பு

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: ஆவணி மாதம் தேய்பிறை பிரதோஷ நாளில் பொன் கிடைத்தாலும் கிடைக்காத புதன்கிழமை நன்னாளில் 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராவோம் என முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும் போது முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொண்டர்கள் லோக்சபா தேர்தலுக்கு தயாராக வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

கோவை மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த திமுக சார்பில், பொள்ளாச்சி ஆச்சிப்பட்டியில் நேற்று நடைபெற்றது.

பொள்ளாச்சி ஆச்சிப்பட்டியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அதிமுக, தேமுதிக, பாஜக மக்கள் நீதி மய்யம், அமமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு மாற்றுக்கட்சியினர் 55 ஆயிரம் பேர் திமுகவில் இணைந்தனர்.

பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், பேரறிஞர் அண்ணா மறைவுக்கு பின் திருச்சியில் நடந்த கழக முதல் மாநாட்டில், தலைவர் கலைஞர் ஐம்பெரும் முழக்கங்களை முன்வைத்தார். அவை இன்றும் எனது நெஞ்சில் ஆழமாக பதிந்துள்ளது. அண்ணா வழியிலே அயராது உழைப்போம், ஆதிக்கமற்ற சமுதாயம் அமைத்தே தீருவோம், இந்தி திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம், வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை வெல்வோம், மாநிலத்தில் சுயாட்சி-மத்தியில் கூட்டாட்சி என்பதுதான் அந்த ஐம்பெரும் தத்துவம். இதில்தான், திமுகவின் கொள்கை அனைத்தும் அடங்கியுள்ளது.

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has called on us to prepare for the parliamentary elections to be held in the year 2024 on Wednesday Aavani Thepirai Pradosham.