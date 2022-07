'குரங்கு அம்மை' மறைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை.. இப்போ இங்கேயே பரிசோதிக்கலாம்.. அமைச்சர் மா.சு பேட்டி!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : குரங்கு அம்மை பாதிப்பு இருந்தால் மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுவரை குரங்கம்மை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் புனேவுக்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தது. தற்போது சென்னையிலேயே ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்படுகிறது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், 2008-ல் அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதியால் தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையம் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது தான் இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கிடைத்தது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கோவை அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஆய்வுக்கூட்டம் மற்றும் அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர்.

2 நாளில் 2 பலி! தீவிரமாகும் குரங்கு அம்மை! மேற்கத்திய நாடுகளில் உச்சகட்ட அலர்ட்! கண்காணிப்பு தீவிரம்

English summary

So far samples for monkeypox tests were sent to Pune. Currently, a laboratory is set up in Chennai itself and is being tested, says health Minister Ma.Subramanian.