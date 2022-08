கோவையில் தேசியக்கொடிகளை விரைந்து சென்று அகற்றிய போலீசார்.. விதி மீறலால் பரபரப்பு - என்ன நடந்தது?

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவையில் இந்து முன்னணி மற்றும் அதிமுக கொடி கம்பங்களில் கட்சிக் கொடிகளுக்கு கீழாக தேசியக்கொடி கட்டப்பட்டிருந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் கட்சி கொடிகளுக்கு கீழ் கட்டப்பட்டிருந்த தேசியக்கொடிகளை அகற்றினர்.

75-வது சுதந்திரத்தினத்தை முன்னிட்டு வீடுகள்தோறும் தேசியக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது. இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு வீடுகளில் தேசியக்கொடியை ஏற்ற மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அந்தவகையில், பல்வேறு இடங்களிலும், பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளிலும் தேசியக்கொடி ஏற்றி வருகின்றனர். பல இடங்களில் தேசியக்கொடிக்கான விதிகளை மீறுவதாகவும் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

English summary

In Coimbatore, the national flag was hoisted under the party flags on the flagpoles of the Hindu Munnani and the AIADMK created a stir. Police removed the national flags tied under the party flags.