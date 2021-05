துர்நாற்றம்.. நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்.. வானதி சீனிவாசனை வறுத்தெடுத்த பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

Coimbatore

கோவை: சமூக வலைத்தளம் முழுக்க பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மற்றும் பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் இடையேயான மோதல்.

சமீபத்தில் நடந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்கின்போது கோவா அமைச்சருக்கு அதிக நேரம் பேச அனுமதி கொடுத்துள்ளனர். பெரிய மாநிலம் என்ற அந்தஸ்தில் உள்ள தமிழகம், உ.பி., மகாராஷ்டிரா போன்றவற்றுக்கு கூட குறைந்த நேரம்தான் கிடைத்துள்ளது. இதுகுறித்து ஆலோசனை கூட்டத்தின்போதே பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சுட்டிக் காட்டியதாக தெரிகிறது.

இதனால் கோவா அமைச்சர் அப்செட் ஆகிவிட்டாராம். ஆனால் சென்னையில் நேற்று முன்தினம் பேட்டியளித்த பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், கோவா பெயரை குறிப்பிடாமல், மேற்கு கரையிலுள்ள ஒரு சிறு மாநிலத்தின் பிரதிநிதி 25 மடங்கு அதிகம் பேசினார். எனது அரசியல் வாழ்க்கையின் துயரம் அந்த பலனற்ற பேச்சை கேட்டது என்று தெரிவித்திருந்தார்.

நிறுத்துங்கள்! நீங்கள் பிறவியிலேயே பொய்யரா?.. இல்லை உங்களுக்கு IQ குறைவா?.. வானதியை கண்டித்த பிடிஆர்

English summary

Tamil Naud finace minister PTR Palanivel Thiagarajan slams Vanathi Srinivasan saying that, You once accused a fellow DMK spokesperson of being “unhappy that there weren’t more corpses to play politics with” I block you like a normal person closes a window to avoid a bad smell Getting a “good character” certificate from you’d be demeaning Don’t waste my time pls.