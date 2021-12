'இப்படியா போட்டு அடிக்கிறது'.. கொடூர ஆசிரியரால் கண்ணீர் விட்டு கதறிய மாணவன்.. என்ன நடந்தது?

Coimbatore

கோவை: கோவையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் சட்டையை இறுக்கமாக அணிந்து வந்ததற்காக 11-ம் வகுப்பு மாணவரை பள்ளி ஆசிரியர் கொடூரமாக தாக்கியுள்ளார். இதில் காயம் அடைந்த மாணவர் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கோவை சரவணம்பட்டியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு படித்து வருபவர் மிதுன். இந்த நிலையில் மாணவர் மிதுன் வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது அவர் இறுக்கமான ஆடை அணிந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

A school teacher has brutally assaulted an 11th class student for wearing a tight-fitting shirt at a private school in Coimbatore. The injured student has been admitted to Coimbatore Government Hospital for treatment