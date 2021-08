3வது மாடி ரகசியம்? கோவை "கேசிபியில்" களமிறங்கிய விஜிலன்ஸ்.. வேலுமணிக்கு நெருக்கமான புள்ளிக்கு செக்!

Coimbatore

oi-Shyamsundar I

கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பீளமேட்டில் இருக்கும் கேசிபி எஞ்சினியர்ஸ் நிறுவனத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருகிறார்கள். எஸ். வேலுமணிக்கு நெருக்கமான கே. சந்திர பிரகாஷ் மற்றும் சந்திரசேகர் ஆகியோருக்கு சொந்தமான நிறுவனம் ஆகும் இது.

முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணியின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்கள் உட்பட 60 இடங்களில் நேற்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி ரெய்டு நடத்தியது. அவரின் நண்பர்கள் வீடுகள், அலுவலகங்கள், அவர்களின் உறவினர்களுக்கு சொந்தமான இடங்கள், நிறுவனங்கள், சென்னையில் இருக்கும் பல்வேறு சொத்துக்கள், நெருக்கமான அதிகாரிகளின் வீடுகள் என்று ஒரு இடம் விடாமல் நேற்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சல்லடை போட்டு சோதனை செய்தனர்.

எஸ்.பி.வேலுமணி தொடர்புடைய வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் இருந்து இந்த ரெய்டின் முடிவில் ரூபாய் 13.08 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்து உள்ளது. அதோடு பல கோப்புகள், ஆவணங்கள், ஆதாரங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

ரெய்டுக்கு பின் முதல் முறையாக மனம் திறந்த எஸ்பி வேலுமணி.. போட்ட அதிரடி ட்வீட்

English summary

SP Velumani Raid: Vigilance moves its radar toward KCP engineers Pvt ltd in Coimbatore which is very close to the ex minister.