"243-க்கு" லவ் பிரேக் அப்.. மீண்டும் வந்த மாமா பொண்ணு! யூடர்ன் போட வச்சிடாதீங்க! டிடிஎஃப் வாசன்

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: 243 கி.மீ. வேகத்தில் செல்வதாக செய்திகள் வந்ததால் நான் காதலித்து வந்த எனது மாமா மகள் என்னிடம் பேசுவதையே நிறுத்திக் கொண்டார் என டிடிஎஃப் வாசன் உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

கோவையை சேர்ந்த 22 வயதான டிடிஎஃப் வாசன் சாகச பைக்குகளை ஓட்டி அதை யூடியூப் சேனலில் வீடியோவாக போடுவார். இவருக்கு 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பாலோயர்கள் உள்ளனர்.

இவர் பைக்கிலேயே லடாக் வரை சென்று பிரபலமானார். இவர் விரைவில் டுகாட்டி பைக்கை வாங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில் இவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு 243 கி.மீ வேகத்தில் ஒரு நெடுஞ்சாலையில் சென்ற வீடியோ வைரலானது. இதற்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

ஐ ஆம் சரண்டர்.. ஜெயில்ல போட்றாதீங்க ப்ளீஸ்! வீடியோவில் கதறிய டிடிஎஃப் வாசன்! விழுந்த அடி அப்படி!

English summary

V Blogger TTF Vasan says that he had love break up with his maternal uncle's daughter after 243 km speed issue araises in news channels.