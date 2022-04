வால்பாறை சாலை விபத்தில் சிக்கிய வாலிபர் மூளைச்சாவு - 5 பேருக்கு கண்கள், சிறுநீரகம், கல்லீரல் தானம்

Coimbatore

கோவை: வால்பாறையில் விபத்தில் சிக்கி மூளைச்சாவு அடைந்த வாலிபரின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய பெற்றோர்கள் முன் வந்தனர். சிறுநீரகம், கண், கல்லீரல் உள்ளிட்ட உறுப்புகள் ஐந்து நபர்களுக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டது.

உயிரிழந்த நிலையிலும் ஐந்து பேருக்கு வாழ்வழித்த இளைஞரின் பெயர் ஹரிகரன், இவர், கோவை மாவட்டம் வால்பாறையை அடுத்த தாய்மூடி எஸ்டேட் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மலையப்பன் என்பவரின் மகனாவார்.

இவர் வால்பாறையில் உள்ள நகைக்கடையில் ஊழியராக பணியாற்றி வந்தார்.

கடந்த 16ஆம் தேதி தனது நண்பர்களுடன் இஞ்சிப்பாறை மைதானத்தில் நடந்த கால்பந்தாட்ட போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடினார். போட்டி முடிந்ததும் தனது நண்பர்களுடன் மோட்டார் சைக்கிளில் வீட்டிற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.

English summary

In Coimbatore, the body parts of a young man who suffered a brain haemorrhage in an accident have been rehabilitated. Organs including kidney, eye and liver were donated to five individuals.Harikaran, the son of Malayappan, hails from the Thaimoodi Estate area next to Valparai in Coimbatore district.