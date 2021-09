கோவையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள்.. முழு விவரம்!

Coimbatore

கோவை: கோவையில் தனியார் நர்சிங் கல்லூரி மாணவர்கள் 46 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது. கோவையில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தியாவசிய கடைகள் தவிர மற்ற கடைகள் இயங்குவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை சரவணம்பட்டியில் உள்ள தனியார் நர்சிங் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் 46 பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக இந்த மாணவிகளுக்கு கொரோனா தொற்று பதிவாகி உள்ளது.

In Coimbatore, 46 students of a private nursing college contracted corona. Various restrictions have been imposed on Sundays in Coimbatore. Shops other than essential shops are prohibited from operating