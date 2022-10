கோவில் முன் வெடித்த கார்.. உடனே "வதந்தி" பரப்பிய விஷமிகள்.. கோவையில் நடந்தது என்ன? டாப் 10 தகவல்கள்

Coimbatore

oi-Shyamsundar I

கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூரில் இன்று அதிகாலை கார் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த விபத்தில் காரில் இருந்த ஒருவர் பலியானார். இந்த விபத்து தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

உக்கடம் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் அருகே இந்த சம்பவம் நடந்து உள்ளது. சரியாக கோவிலுக்கு முன் கார் வெடித்த காரணத்தால் அங்கு பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.

கோவை கோயில் அருகே கார் கேஸ் சிண்டர் வெடிப்பு! உடனே ஸ்பாட்டிற்கு பறந்த டிஜிபி சைலேந்திரபாபு.. பதற்றம்

English summary

What happened in the Coimbatore car blast? 10 things that you should know about it.