சீனியர்கள் முட்டுக்கட்டை.. பிளானை நிறைவேற்ற முடியாமல் திணறும் செந்தில் பாலாஜி?- கோவை திமுகவில் பரபர!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை மாவட்ட திமுகவில் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த உட்கட்சி தேர்தலைப் பயன்படுத்தி பொறுப்பு அமைச்சரான செந்தில் பாலாஜி தயாராகி வருகிறார்.

செந்தில் பாலாஜியின் திட்டத்திற்கு திமுகவின் முக்கிய சீனியர்கள் முட்டுக்கட்டை போட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. தனக்கு வேண்டியவர்களை பொறுப்புக்கு கொண்டு வர செந்தில் பாலாஜி திட்டமிடுவதாக கோவை திமுகவினர் கொந்தளிக்கின்றனர்.

தனது ஆதரவாளர்களை மாவட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமித்து கோவையை முழு கண்ட்ரோலில் எடுக்கும் செந்தில் பாலாஜியின் திட்டம் டிலே ஆவதால் அவர் அப்செட் ஆகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Senthil Balaji is preparing to make major changes in the Coimbatore district DMK. Senthil Balaji's plan is said to be being thwarted by DMK seniors.