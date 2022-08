எடப்பாடியின் திடீர் என்ட்ரி.. ஷாக் ஆன திமுக புள்ளிகள்.. ஸ்டாலினின் கொங்கு பிளானில் உச்சகட்ட பரபர!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று இரவு கோவை வரவிருக்கும் நிலையில், நாளை கோவைக்கு வருகிறார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஒரே நேரத்தில் எதிரெதிர் முனைகள் கோவையில் முகாமிடுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை உள்ளிட்ட கொங்கு மண்டலத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் 3 நாட்கள் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் நேரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமியும் கோவைக்கு வருகை தருவது கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் வருகைக்காக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தீவிர ஏற்பாடுகளைச் செய்து வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கத் தயாராகி வருகின்றனர் அதிமுகவினர்.

ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அதிமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக்கட்சியினர் ஆயிரக்கணக்கானோர் திமுகவில் இணைய இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், ஈபிஎஸ்ஸின் இந்த கோவை விசிட் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

English summary

Edappadi Palaniswami's visit to Coimbatore at a time when TN Chief Minister Stalin is on a tour of Kongu region including Coimbatore has created a stir among the party cadres.