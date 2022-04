இடியாப்ப சிக்கலில் இலங்கை அரசு... அமைச்சரவையை கலைக்க எதிர்க்கட்சிகள் இறுதி எச்சரிக்கை

Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு : இலங்கையில் ராஜபக்‌ஷே தலைமையிலான அமைச்சரவையை கலைத்துவிட்டு இடைக்கால அரசை அமைக்க வேண்டும் என 11 கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு இறுதி எச்சரிக்கையை விடுத்து இருக்கிறது.

பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வரும் இலங்கையில், ராஜபக்சே தலைமையிலான அரசு பதவி விலக வலியுறுத்தி போராட்டங்கள் வலுத்து வருகின்றன.

பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற போராட்டங்கள் வன்முறையில் முடிந்ததை தொடர்ந்து அந்நாட்டு அரசு அவசர நிலையை அறிவித்து இருக்கிறது.

இலங்கையில் இவ்வளவு மோசமாக பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட மிக முக்கிய காரணங்கள் என்ன தெரியுமா?

English summary

The 11-party coalition has issued a final warning to dissolve the Rajapakse led cabinet in Sri Lanka and form an interim government because of Srilanka electronic crisis.