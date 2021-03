அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட... இலங்கையில் சீதை சிறைவைக்கப்பட்ட அசோகவனத்தில் இருந்து புனித கல்

Colombo

oi-Mathivanan Maran

கொழும்பு: இந்தியாவின் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்காக இலங்கையில் சீதை சிறைவைக்கப்பட்ட இடமாக கருதப்படும் அசோகவனத்தில் இருந்து புனித கல் எடுக்கப்பட்டு இந்திய தூதரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையின் மலையகப் பகுதியான நுவரெலியா அருகே உள்ளது சீதா எலிய. இதுதான் ராமாயணத்தில் சீதையை ராவணன் சிறைவைத்ததாக சொல்லப்படும் அசோகவனப் பகுதி என்பது நம்பிக்கை.

இங்கு சீதைக்கு கோவில் எழுப்பப்பட்டு வழிபாடும் நடத்தப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இலங்கை தமிழ் எம்.பி. ராதாகிருஷ்ணன், இந்த அசோகவனம் வளாகத்தில் இருந்து பூஜை செய்து எடுக்கப்பட்ட கல் ஒன்றை கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதர் கோபால் பாக்லேவிடம் ஒப்படைத்தார்.

A stone from Sita Eliya in #SriLanka for the Ram Temple in #Ayodhya will be a pillar of strength for #India-#SriLanka ties. This stone was received at Mayurapathi Amman Temple by HC-designate of Sri Lanka to India HE Mr Milinda Moragoda in presence of the High Commissioner .(1/2) pic.twitter.com/H4toQvfng3