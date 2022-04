இலங்கை சீதை கோவிலில் அண்ணாமலை தரிசனம்... என்ன சொன்னார் தெரியுமா!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இலங்கை நுவேரா எலியா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சீதை கோவிலில் தரிசனம் செய்தார். மேலும் கோவிலை குறிப்பிட்டு இந்தியா மற்றும் இலங்கையின் வரலாறு, நாகரீகம் ஒரே நேர்கோட்டில் பயணித்துள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. உணவு, பெட்ரோல், டீசல் உள்பட பல்வேறு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்துள்ளன. பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர்.

இதனால் இலங்கையில் அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவி வருகிறது. இலங்கை மக்களுக்கு மத்திய அரசு தொடர்ந்து உதவி வருகிறது. தமிழக அரசும் உதவி செய்ய மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரியுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai visited the Seetha temple located in the Nuwara Eliya district of Sri Lanka. He also mentioned the temple and said that the history and civilization of India and Sri Lanka have traveled in a straight line.