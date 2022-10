இலங்கைக்கு 50 டன் அரிசியை அனுப்பி வைத்த சீனா.. அதிகரிக்கும் நெருக்கம் - இந்தியாவுக்கு ஆபத்தாகுமா?

Colombo

oi-Jackson Singh

கொழும்பு: இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வரும் நிலையில், அந்நாட்டுக்கு 50 டன் அரிசியை சீனா அனுப்பி வைத்துள்ளது.

பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியதில் இருந்து இலங்கைக்கு அதிகம் உதவிய நாடுகளில் இந்தியா தான் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஆனால் தற்போது சீனா அந்த இடத்தை பிடிக்க முனைப்பு காட்டுவதாக தெரிகிறது.

இலங்கையுடன் சீனாவின் நெருக்கம் அதிகரிப்பது, இந்தியாவுக்கு பல வகைகளில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் என சர்வதேச அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

China sent 50 metric ton rice to Sri Lanka as it sank in economic crisis. But the china move is seen as warning to India.