உச்சகட்ட டென்ஷன்.. இலங்கைக்கு ராணுவத்தை அனுப்புமா இந்தியா.. தூதரகம் பதில் இதுதான்!

Colombo

oi-Vishnupriya R

கொழும்பு: இலங்கைக்கு இந்தியா படைகளை அனுப்புவதாக கூறப்படும் தகவல்களை கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மறுத்துள்ளது.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு பொருளாதார நெருக்கடி நிலவுகிறது. ராஜபக்ச குடும்பத்தினரின் தவறான முடிவுகளே காரணம் என எதிர்க்கட்சியினரும் பொதுமக்களும் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

இந்த நிலையில் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சவும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவும் பதவி விலகக் கோரி ஒரு மாதமாக தெருமுனை போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. போராட்டம் தீவிரமடைந்த நிலையில் இலங்கையில் நெருக்கடி நிலையை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச பிறப்பித்தார்.

பற்றி எரியும் இலங்கை...தொடரும் வன்முறையால் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - துப்பாக்கிச்சூட்டில் 4 பேர் பலி

English summary

The High Commission would like to categorically deny speculative reports in sections of media and social media about #India sending her troops to Sri Lanka. These reports and such views are also not in keeping with the position of the Government of India.