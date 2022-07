இலங்கை அதிபர் மாளிகைக்குள் புகுந்த போராட்டக்காரர்கள்.. தப்பியோடிய கோத்தபய ராஜபக்சே!

Colombo

oi-Yogeshwaran Moorthi

கொழும்பு: இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே அதிபர் மாளிகையில் இருந்து தப்பியோடியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இலங்கை இதுவரை காணாத பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்துள்ளது. இதனால் பிரதமராக இருந்த மகிந்த ராஜபக்சே, அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே ஆகியோருக்கு எதிராக மக்கள் கடந்த ஏப்ரல் 9ம் தேதி போராடத்தை தொடங்கினர். மக்களின் தொடர் போராட்டம் காரணமாக இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே பதவி விலகினார். பின்னர் புதிய பிரதமராக ரணில் விக்கிரமசிங்கே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளார். இருந்தும் இலங்கையில் எரிவாயு சிலிண்டர், பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகளில் இருந்து மீள முடியாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

Sri Lanka has experienced an unprecedented economic crisis. As a result, people started protesting against Prime Minister Mahinda Rajapakse and President Gotabaya Rajapakse on April 9. Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapakse resigned due to the continuous protests of the people.