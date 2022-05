இலங்கை வன்முறை: 8 பேர் பலி- 220 பேர் படுகாயம்; 38 வீடுகள் தீக்கிரை- 47 வாகனங்கள் எரிந்து சாம்பல்!

Colombo

கொழும்பு: இலங்கையில் நேற்று பிற்பகல் முதல் தொடரும் வன்முறை சம்பவங்களில் மொத்தம் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்; 220 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்; 38 வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு போலீசார் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

இலங்கையில் அரசுக்கு எதிராக நடைபெற்று வந்த அமைதி வழிப் போராட்டம் மீது வன்முறை ஏவப்பட்டது. இது பொதுமக்களிடையே இலங்கை முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த கொந்தளிப்பு இன்னமும் அடங்கவில்லை.

இலங்கையில் ஜனாதிபதியாக இருக்கும் கோத்தபாய, முன்னாள் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே மீது கொலைவெறியுடன் பொதுமக்கள் இருப்பதையே பல்வேறு சம்பவங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. மகிந்த ராஜபக்சேவின் பூர்வீக வீடுகள், ராஜபக்சேக்களின் தந்தையின் கல்லறை, சிலை, பசில் ராஜபக்சேவின் வீடு ஆகியவை தீக்கிரையாக்கப்பட்டும் தகர்க்கப்பட்டும் உள்ளன.

இதேபோல் இலங்கை முழுவதும் இதுவரை நிகழ்ந்த வன்முறைகளால் ஏற்பட்ட சேத விவரங்களை இலங்கை போலீசார் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

இதன்படி வன்முறை சம்பவங்களால் மொத்தம் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேல் மாகாணத்தில் 6 பேரும் தென் மாகாணத்தில் 2 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்தவன்முறை சம்பவங்களில் மொத்தம் 220 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.

மேலும் 38 வீடுகளும் 47 வாகனங்களும் எரிக்கப்பட்டு தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன. 41 வாகனங்களும் 65 வீடுகளும் தீ வைப்பினால் சேதமடைந்துள்ளன என்று இலங்கை போலீசார் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

இலங்கையில் இதுவரை எரிக்கப்பட்ட அரசியல் பிரமுகர்கள் வீடுகள் விவரம்:

ராஜபக்சேக்களின் குடும்ப கல்லறை, தந்தையின் சிலை, பசில் ராஜபக்சே வீடு

சனத் நிஷாந்தவின் வீடு; திஸ்ஸ குட்டி ஆராச்சியின் வீடு; குருநாகல் மேயர் மாளிகை; ஜோன்ஸ்டன் வீடு மற்றும் அலுவலகம்; மொரட்டுவை மேயரின் வீடு; அனுஷா பாஸ்குவலின் வீடு; பிரசன்ன ரணதுங்கவின் வீடு; ரமேஷ் பத்திரனவின் வீடு;சாந்த பண்டாரவின் வீடு;ராஜபக்ஷ பெற்றோரின் கல்லறை; நீர்கொழும்பில் உள்ள அவன் கார்டன் ஹோட்டல்; அருந்திகவின் வீடு; கனக ஹேரத்தின் வீடு; காமினி லொகுகேவின் வீடு; காலியில் உள்ள ரமேஷ் பத்திரனவின் வீடு; மொரட்டுவை மேயர் சமன் லால் இல்லம்; லான்சாவின்-2 வீடுகள்; வென்னப்புவ நைனாமடம ட்ரெவின் பெர்னாண்டோ வீடு;அலி சப்ரியின் வீடு; பந்துல குணவர்தன வீடு; வீரகெட்டிய மெதமுலன வீடு; கேகாலை மஹிபால ஹேரத் ஹவுஸ் ; கொட்டிகாவத்தை ரேணுகா பெரேரா இல்லம்; கம்பஹா நாலக கொடஹேவா இல்லம் ; விமல் வீரவன்சவின் வீடு; அசோசியேட் சூப்பர் சென்டர் காலி ; சிறிபால கம்லத் வீடு ; கெஹலிய ரபுக்வெல்ல வீடு; ரோஹித அபேகுணவர்தன இல்லம் ; நீர்கொழும்பு குரான கிராண்டீசா ஹோட்டல் ; காஞ்சனா விஜேசேகர இல்லம் ; துமிந்த திசாநாயக்க வீடு ; ஞானாக்கா வீடு

English summary

The Police said 8 people had died and 220 people injured; 47 vehicles and 38 houses have been set on fire in the violences.