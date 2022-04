மருந்துகளும் காலி! மோசமடையும் இலங்கை நிலை... அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்த மருத்துவர்கள்

Colombo

கொழும்பு: பொருளாதார நெருக்கடியால் சிக்கித் தவித்து வரும் இலங்கையில் உள்ள மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருந்தகங்களில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க மருந்துகள் கூட இல்லை என்று கூறி மருத்துவர்களும் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.

இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. தற்போது இது அரசியல் நெருக்கடியாகவும் உருவெடுத்து இருக்கிறது.

உணவுப் பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர்.

கடும் பொருளாதார நெருக்கடி... தவிக்கும் இலங்கை மக்கள் - மகிந்த ராஜபக்ச வீடு அருகே மக்கள் போராட்டம்

English summary

Thousands of Doctors protested, claiming that hospitals and dispensaries in Sri Lanka, which are suffering from the economic crisis, do not even have medicines to treat patients.