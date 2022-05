ஒரு வாரத்திற்குள் புதிய பிரதமர்.. இலங்கை அதிபர் கோத்தபய வெளியிட்ட அறிக்கை! யாருக்கு அடுத்த வாய்ப்பு?

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : இலங்கையில் நெருக்கடி காரணமாக பிரதமர் பதவியை மகிந்த ராஜபக்சே ராஜினாமா செய்த நிலையில், ஒரு வாரத்திற்குள் புதிய பிரதமர் நியமனம் செய்யப்படுவர் என அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.

இலங்கையில் ஏற்பட்ட கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியை தொடர்ந்து, அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்ச மற்றும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச பதவி விலக வேண்டும் என பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்த தொடங்கினர்.

இந்த போராட்டமானது கடந்த திங்கள் கிழமை வன்முறையாக வெடித்ததையடுத்து பல இடங்களில் வீடுகள் மற்றும் வாகனங்கள் தீவைத்து கொளுத்தப்பட்டது, இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச தனது பதவி இருந்து விலகினார்.

English summary

Mahinda Rajapaksa has resigned from the post of Prime Minister due to the crisis in Sri Lanka, mean while a new Prime Minister will be appointed within a week, President Gotabhaya Rajapaksa said in a statement issued today.