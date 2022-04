முற்போக்காக சிந்தியுங்கள்! சமூக வலைதள தடை தொடர்பாக இலங்கை அரசை விமர்சித்த ராஜபக்சே மகன்!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: ‛‛சமூக வலைதளங்களை முடக்குவதை நான் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டேன். இப்போது பயன்படுத்துவதைப் போலவே தேவைப்படும்போது விபிஎன் பயன்படுத்துவேன். இத்தகைய பயன்பாடு சமூக வலைதள முடக்கங்களை பயனற்றதாக ஆக்குகிறது. அதிகாரிகள் இன்னும் முற்போக்காக சிந்தித்து இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்'' என இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சேவின் மகன் நமல் ராஜபக்சே கூறினார்.

இலங்கையின் கடன் அதிகரிப்பு, கொரோனா காலத்தில் சுற்றுலா பாதிப்பு உள்ளிட்ட காரணத்தினால் அந்நாடு கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது.

அத்தியாவசிய பொருட்கள் தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை உயர்வால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர்.

கொரோனா தடுப்பூசி சான்றிதழில் மீண்டும் மோடி படம்!5 மாநில தேர்தல் முடிந்ததால் விரைவில் இடம்பெறுகிறது

English summary

Srilanka Economic Crisis: ‛‛I will never condone the blocking of social media. The availability of VPN, just like I’m using now, makes such bans completely useless. I urge the authorities to think more progressively and reconsider this decision’’, says Namal Rajapaksha.