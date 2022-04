நிலைமை மோசம்.. வீட்டிலுள்ள தங்கத்தை விற்பனை செய்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கும் இலங்கை மக்கள்

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கையில் நிலவும் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக இலங்கை மக்கள் தங்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தை விற்பனை செய்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இலங்கை மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்துள்ள நிலையில் மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர்.

பொதுமக்களின் போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த அங்கு அவசரநிலை பிரகடனம் அமல் செய்யப்பட்டு வாபஸ் பெறப்பட்டது. தற்போதும் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Srilanka Economic Crisis: Owing to the severe ongoing economic crisis in Sri Lanka, people are forced to sell their gold ornaments, and jewelry to buy daily use items and to pay their rents.