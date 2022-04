இலங்கையில் ஊரடங்கு ஏன்? அரசு தரப்பில் விளக்கம்! ரூ.3.90 கோடி சொத்துகள் சேதம் என தகவல்!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனத்தை தொடர்ந்து ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊரடங்கு ஏன் என்பது குறித்து இன்று இலங்கை அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் போராட்டத்தால் ரூ.3.90 கோடி சொத்துகள் சேதமடைந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடியால் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர். இதையடுத்து அங்கு அவசர நிலை அமலில் உள்ளது. மேலும் இன்று மிகப்பெரிய போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று மாலை 6 மணி முதல் நாளை காலை 6 மணி வரை ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.

இதனால் இன்று இலங்கையில் பெரியளவில் போராட்டம் நடக்கவில்லை. கொழும்புவில் மட்டும் எதிர்க்கட்சியினர் ஊர்வலமாக சென்றனர். அவர்களை போலீசார், ராணுவத்தினர் தடுத்து நிறுத்தினர். இந்நிலையில் அமலில் உள்ள ஊரடங்கு தொடர்பாக இலங்கை அரசு இன்று விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

English summary

Srilanka Economic Crisis: A curfew has been imposed in Sri Lanka following the declaration of a state of emergency. Now the Sri Lankan government explains why this curfew was imposed. It is also said that assets worth Rs 3.90 crore have been damaged due to the people protest.