"இலங்கையை மீட்டெடுக்க ஒருவழிதான் இருக்கிறது, இல்லையென்றால்".. உருக்கமாக பேசிய ரணில்!

Colombo

oi-Jackson Singh

கொழும்பு: பொருளாதார நெருக்கடி எனும் பெருங்கடலில் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் இலங்கையை மீட்க ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது என்று அந்நாட்டு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச நிதியத்தின் (IMF) ஆதரவை கோருவதை தவிர நமக்கு வேறு வழியில்லை எனக் கூறிய ரணில் விக்ரமசிங்கே, இது நடக்காவிட்டால் இனி நம்மால் எழுந்து கூட நிற்க முடியாது எனவும் தெரிவித்தார்.

இலங்கையை மீண்டும் மீட்டெடுத்தே தீருவேன் என சபதமிட்டு அதிபரான ரணில் விக்ரமசிங்கே, இவ்வாறு நம்பிக்கையற்ற வார்த்தைகளை பேசுவது இதுவே முதன்முறையாகும்.

English summary

President Ranil Wickremesinghe has said that there is only one way to save Sri Lanka, which is drowning in the ocean of economic crisis.