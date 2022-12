விசிக+கம்யூனிஸ்டுக்கு குட்பை.. நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக+பாஜக கூட்டணி.. சிவி சண்முகம் சொன்ன ஆரூடம்

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கடலூர்: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை கழற்றிவிட்டு பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்க உள்ளது என அதிமுகவின் எம்பி சிவி சண்முகம் பரபரப்பாக பேசினார். 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாஜக கூட்டணியை விரும்பவில்லை என தகவல்கள் பரவும் நிலையில் சிவி சண்முகத்தின் இந்த பேச்சு தமிழக அரசியலில் புயலை கிளப்பி உள்ளது.

அதிமுகவில் இரட்டை தலைமை முறை இருந்தது. ஒற்றை தலைமை விவகாரம் எழுந்த நிலையில் முன்னாள் முதல்வர்களான ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் இரு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில் நடந்த பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

English summary

AIADMK MP CV Shanmugam made a sensational speech saying that the DMK is going to form an alliance with the BJP after getting rid of the Liberation Tigers and Communist parties in the 2024 parliamentary elections. While reports are spreading that Edappadi Palanichami does not want a BJP alliance in the 2024 parliamentary elections, CV Shanmugam's speech has created a storm in Tamil Nadu politics.