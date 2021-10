மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில்..செல்போனில் ஹாயாக சமையல் வீடியோ பார்த்த அரசு அதிகாரி.. மக்கள் அதிர்ச்சி!

Cuddalore

கடலூர்: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் பெண் அதிகாரி செல்போனில் சமையல் வீடியோக்களை பார்த்து கொண்டிருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா பரவல் காரணமாக வாரம் தோறும் திங்கட்கிழமை நடைபெறும் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடத்தப்படாமல் இருந்தது.

மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வாயில் முன்பு வைக்கப்பட்ட புகார் பெட்டியில் மனுக்கள் போடப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் சுமார் 7 மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் குறைகேட்பு கூட்டம் கடலூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்திலுள்ள கூட்ட அரங்கில் மாவட்ட கலெக்டர் பாலசுப்பிரமணியம் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.

English summary

It is shocking that a female officer was watching cooking videos on her cell phone at a public grievance meeting held at the Collector's office. Due to the spread of corona throughout Tamil Nadu, the weekly public grievance meeting was not held on Mondays