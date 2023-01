அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் முன் ஜாமீன் கோரி மனுதாக்கல்.. மருத்துவமனையில் ராமச்சந்திரன்.. பின்னணி என்ன?

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத், முன் ஜாமீன் கோரி கடலூர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். பணம் கொடுக்கல், வாங்கல் பிரச்சனையில் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத், அவரது சகோதரர் தங்கமணி ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், கைது நடவடிக்கையை தவிர்ப்பதற்காக எம்.சி.சம்பத் கடலூர் நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

கொடுக்கல், வாங்கல் பிரச்சனையில் முன்னாள் உதவியாளரின் குடும்பத்தினரை தாக்கிய புகாரில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

எம்.சி.சம்பத்தின் முன்னாள் உதவியாளரின் மாமனார் ராமச்சந்திரன் அளித்த புகாரில், எம்.சி.சம்பத் உள்ளிட்ட 14 பேர் மீது 9 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

செந்தில் பாலாஜியின் அடுத்த இலக்கு இதுதான்.. தாண்டி ஒண்ணுமே போகாது.. மாஜி அமைச்சர் தங்கமணி ஆரூடம்!

English summary

Former AIADMK minister MC Sampath has filed a petition in the Cuddalore court seeking anticipatory bail. A case has been registered against former minister MC Sampath and his brother Thangamani in money issue.