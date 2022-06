தெருவுல போறவங்க கூட குற்றம் சொல்லலாம்.. அண்ணாமலைக்கு சுரணை இருக்கானு கேட்கவா?- கே.எஸ்.அழகிரி பொளேர்!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலத்தில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி இன்று பத்திரிகையாளர்களைச் சந்தித்து, பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்துப் பேசினார்.

அண்ணாமலைக்கு சுரணை இருக்கானு கேட்கவா? - கே.எஸ்.அழகிரி

பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த கே.எஸ்.அழகிரி, தெருவில் போகிறவர்கள் கூட குற்றச்சாட்டு சொல்லலாம் எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், மதுரை ஆதினம் திமிர்த்தனமாக பேசுகிறார் என்றும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் நுழையக்கூடாது என்று எவ்வாறு சொல்வீர்கள் என்றும் கே.எஸ்.அழகிரி சாடினார்.

'நுபுர் சர்மா’.. உலகப் போரே வரப் போகுது..! எல்லாத்துக்குமே பாஜக தான் காரணம்! கே.எஸ்.அழகிரி ஆவேசம்!

English summary

Responding to BJP Annamalai's allegations of corruption, Congress leader KS Alagiri said even those who go to the streets can make accusations but there must be evidence.