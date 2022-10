ஒரே கூட்டணி.. தேர்தல் பகை.. திமுக பிரமுகர் குடும்பத்தில் 7 பேரை வெட்டி தள்ளிய விசிக கவுன்சிலர்

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : தேர்தல் முன்விரோதம் காரணமாக பண்ருட்டியில் திமுக பிரமுகர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை, விசிகவை சேர்ந்த நகராட்சி கவுன்சிலர் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கத்தி, தடிகளால் கடுமையாகத் தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு சீட் ஒதுக்கப்பட்டதால், போட்டி வேட்பாளராக களமிறங்கிய திமுக பிரமுகருக்கும், விசிக சார்பில் வெற்றி பெற்று நகராட்சி கவுன்சிலராக இருப்பவருக்கும் நீண்ட நாட்களாக முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், கோவில் கும்பாபிஷேகத்தின்போது நடந்த இந்த சண்டையில் திமுக பிரமுகர் உள்ளிட்டோர் படுகாயமடைந்த நிலையில், நகராட்சி கவுன்சிலர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த பிரமுகரை தாக்கிய சம்பவம் பண்ருட்டி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Due to election animosity, a DMK executive and his family, severely attacked with knives and sticks by a municipal councilor and his relatives from VCK in Panruti. VCK Councilor Karthikeyan and others have been arrested.