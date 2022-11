அதிமுக திட்டங்களை முடக்கும் திமுக அரசு.. கடலூரில் பட்டியலிட்ட ஈபிஎஸ்..முதல்வர் ஸ்டாலின் மீது அட்டாக்

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கடலூர்: பள்ளி மாணவர்களுக்கான இலவச மடிக்கணினி திட்டம், ஏழை பெண்களுக்கான திருமண உதவிதொகை, தாலிக்கு தங்கம் உள்பட பல்வேறு திட்டங்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு முடக்கி வருவதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடலூரில் பட்டியலிட்டார்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. தலைநகர் சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல இடங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது.

இந்த மழையால் சென்னை புறநகர், டெல்டா மாவட்டங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டன. குறிப்பாக கடலூர், மயிலாடுத்துறை மாவட்டங்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

போனால் போகட்டும்.. 'தாமரை’யை கழட்டி விடும் எடப்பாடி? மெகா கூட்டணிக்கு 'அவங்களும்’ வர்றாங்களாமே?

English summary

Leader of the Opposition Edappadi Palanichamy listed in Cuddalore that the DMK government headed by Chief Minister Stalin is blocking various schemes including free laptop scheme for school students, marriage allowance for poor girls and gold for thali.