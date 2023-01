2025ல் தனியார் வசமாகும் என்எல்சி.. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு சொன்ன தகவல்.. அன்புமணி பேச்சு!

Cuddalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கடலூர்: 2025ம் ஆண்டு என்எல்சி நிறுவனம் தனியாருக்கு விற்பனை செய்யப்படும் என்று மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் கூறியதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். கடலூர் மாவட்டத்தின் விளைநிலங்களையும், விவசாயிகளையும் காக்கும் நோக்கில் 2 நாட்கள் நடைபயணத்தை தொடங்கியுள்ள அன்புமணி, என்எல்சி நிர்வாகம் நிலம் கையகப்படுத்துவதை கண்டித்து அதிமுக மற்றும் பாஜக போராடாதது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாமக தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் நியமிக்கப்பட்டதில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். ஏற்கனவே டெல்டா மாவட்டங்களில் நடைபயணத்தை முடித்துள்ள நிலையில், தற்போது என்எல்சி பிரச்சினையை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் கடலூரில் 2 நாள் நடைபயணத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

என்எல்சி நிறுவனத்திற்காக நிலம் வழங்கியவர்களுக்கு பணி வழங்காதது, என்எல்சி பணி நியமனங்களில் தமிழர்கள் புறக்கணிப்பு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் இருந்த நிலையில், தற்போது என்எல்சி விரிவாக்கம் தொடர்பாக 25 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்த அந்நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss said that the central government informed the Parliament that the NLC company will be sold to private individuals in 2025.