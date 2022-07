மாணவிக்கு வீரவணக்கம்.. அடக்கம் செய்யும்போது இடுகாட்டில் எழுந்த கோஷம்.. கண்ணீர் விட்டு அழுத அமைச்சர்!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : பள்ளி மாணவி உடல் இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்யப்பட்டபோது, அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டபடி மவுன அஞ்சலி செலுத்தியபிறகு சிலர் 'வீரவணக்கம்' என முழக்கமிட்டனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் பள்ளி மாணவியின் உடல் இன்று அவரது சொந்த ஊரான கடலூர் மாவட்டம் பெரியநெசலூரில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

அமைச்சர் சி.வெ.கணேசன், இடுகாட்டுக்கும் சென்று மாணவியின் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்று கண்ணீர் விட்டு அஞ்சலி செலுத்தினார்.

English summary

Kallakurichi school girl body was buried today at her native in Cuddalore district. When the body of the schoolgirl was buried, some chanted 'veeravanakkam' after paying a silent tribute.