மயான குழியில் கல் உப்பு.. உடலோடு புத்தகங்கள்..குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என தந்தை உருக்கம்

கடலூர்: மகளின் மரணத்திற்குக் காரணமானவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் உயிரிழந்த மாணவியின் தந்தை கண்ணீர் மல்க கூறியுள்ளார். மயான குழியில் கல் உப்பு தூவப்பட்டு மாணவி உடலோடு புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டு நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சியில் கனியாமூர் தனியார் மேல்நிலைபள்ளியில் மாணவி கடந்த ஜூலை 12ம் தேதி பலியானார். இந்த மாணவியின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மிகப்பெரிய அளவில் அங்கு கலவரங்கள் நடத்தப்பட்டன.

இந்த நிலையில் கள்ளக்குறிச்சியில் பலியான மாணவியின் உடல் இன்று அவரின் பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. கடந்த 10 நாட்களாக மாணவியின் உடலை வாங்க பெற்றோர்கள் மறுத்த நிலையில்,நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து உடல் மாணவியின் பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

Kallakuruchi Stuedent death body burial today: (கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மரணம் இறுதிச்சடங்கு) The father of the girl who died in Kallakurichi school, said that those responsible for his daughter's death should be punished. Rock salt was sprinkled in the burial pit and books were placed with the body of the student and cremated.