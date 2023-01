என்எல்சி விவகாரம்.. அதிமுக, பாஜக கண்களுக்கு விளைநிலங்கள் தெரியவில்லையா? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

Cuddalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து என்எல்சி நிறுவனத்தை வெளியேற வலியுறுத்தி பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இரண்டு நாட்கள் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதுகுறித்து அன்புமணி ராமதாஸ் கூறுகையில், சுற்றுச்சூழல் கொள்கைக்கு எதிராக தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் அன்னூர் விளைநிலங்கள் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிராக போராடும் அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் கண்களுக்கு, கடலூர் விளைநிலங்கள் தெரியவில்லையா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

என்எல்சி நிறுவனத்தின் சுரங்க விரிவாக்கத்திற்காக விவசாயிகளிடம் இருந்து 25 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. அண்மையில் எம்எல்சி சார்பாக நடத்தப்பட்ட முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை கூட்டத்தில் விவசாயிகள் அனுமதிக்கப்படாதது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில் என்எல்சி நிறுவனம் நிலத்தை கையகப்படுத்தும் பிரச்சினையை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் கடலூரில் 2 நாள் நடைபயணத்தை பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தொடங்கியுள்ளார். இரண்டாம் நாள் பயணத்தை இன்று மீண்டும் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து என்எல்சி நிறுவனம் வெளியேற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகிறார்.

’A' நிறுவனத்துடன் அமைச்சர்கள் கூட்டு! அண்ணாமலை எடப்பாடி ஏன் வரலை! கடலூரில் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss is on a two-day yatra demanding the withdrawal of the NLC from Cuddalore district. Anbumani Ramadoss said that the Tamil Nadu government is working against the environmental policy.