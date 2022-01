காதல் மனைவி பிரிந்ததால் விபரீதம்-வீடியோ வெளியிட்டு தற்கொலை செய்த இளைஞர்.. பதைபதைக்கும் வீடியோ

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டியில் காதல் மனைவியிடம் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு தொடர்ந்ததால் துக்கத்தில் கணவர் பூச்சிமருந்து அருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்ட வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

சமூக வலைதளங்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் மக்கள் தங்கள் அன்றாட பழக்க வழங்கங்களை பதிவிடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். தூங்கி எழுவதில் இருந்து மீண்டும் உறங்கச் செல்வது வரை போட்டோக்கள் ஸ்டேட்டஸ்ஸை பகிர்ந்து லைக்குகளுக்கு காத்திருக்கின்றனர்.

சில நேரங்களில் விபரீத ஸ்டேட்டஸ்களும், தற்கொலை வீடியோக்களையும் கூட பகிர்வது அதிகரித்து வருகிறது. தற்கொலை எண்ணம் நிச்சயம் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது. ஆனால் அதனையும் வீடியோ எடுத்துப் பகிர்வதுதான் தற்போதைய அவல நிலை. இதுபோன்ற ஒரு நிகழ்வுதான் கடலூரில் நிகழ்ந்துள்ளது.

English summary

The video of her husband committing suicide by consuming pesticides in grief over a disagreement with his love wife in Panruti, Cuddalore district, has now spread rapidly on social media, causing shock and outrage.